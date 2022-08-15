الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران ألمانيا الشهر المقبل

يعتزم الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان زيارة ألمانيا في السادس من سبتمبر المقبل.

وقالت متحدثة باسم الزوجين ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الزوجين سيشاركان في فعالية تخص دورة ألعاب "إنفكتوس جيمز" في دوسلدورف.

وقال الزوجان، اللذان يعيشان الآن في كاليفورنيا، في بيان إنهما سيزوران في أوروبا بعض المؤسسات الخيرية القريبة من قلوبهما، ومن بين ذلك أيضا الفعالية التي ستقام في ألمانيا في 6 سبتمبر التي تسبق دورة ألعاب "إنفكتوس جيمز" التي ستقام في دوسلدورف العام المقبل.

وفي الخامس من سبتمبر سيزور الزوجان الملكيان مدينة مانشستر الإنجليزية، وفي الثامن من الشهر نفسه سيتوجهان إلى بريطانيا مجددا.

وانفصل هاري (37 عاما) وميجان (41 عاما) عن الدائرة المقربة من العائلة المالكة البريطانية في أوائل عام 2020، وهما يعيشان حاليا في مدينة سانتا باربرا بكاليفورنيا مع طفليهما أرشي (3 أعوام) وليليبت (عام واحد).

وتعتبر علاقتهما مع بقية أفراد العائلة المالكة متوترة جزئيا.

وألعاب "إنفكتوس جيمز" عبارة عن مسابقة رياضية للجنود والمحاربين القدامى الذين أصيبوا خلال القتال، وتعتبر مشروعا مفضلا للأمير هاري.

وعُقدت لأول مرة عام 2014، وهذه المرة الأولى التي تُقام في ألمانيا.