ويقول الكاتب إنه منذ فتوى آية الله الخميني التي أهدرت دمه عام 1989، عاش رشدي في خوف من انتقام الإسلاميين العنيف. لكنه، بمرور الوقت، تصرف بشجاعة أنست العالم الأدبي الغضب العارم الذي أثارته روايته "آيات شيطانية".

ويضيف إن الفتوى وما تلاها من خوف كان تجربة مزعزعة للاستقرار دفعت رشدي إلى الاختباء في حماية فريق من الضباط المسلحين ببنادق نصف آلية.

ويقول الكاتب إن رشدي كان دوما شخصا اجتماعيا ومحبا للتجمعات في المدينة، وكان يشعر كما لو أنه في الحبس الانفرادي وسط فريق الأمن المكلف بحمايته. وقال في حوار صحفي "إنه لأمر غريب أن تكون مهددا بالقتل. سئمت الحياة في الحبس". ويضيف أن شجاعة رشدي تجلت في ازدرائه الساخر الذي كان يهزأ به من التهديدات التي يتلقاها، وبمجرد استقراره في الولايات المتحدة عاد إلى حياة شبه عادية.

ويضيف أن رشدي أصبح رئيس جمعية الكتاب العالمية، وأصبح بطلا للفكر الحر وحرية التعبير، وكان يؤكد دوما أنه مستمر في حياته.

ويرى الكاتب أن رواية "أطفال منتصف الليل" لرشدي ، المستوحاة من استقلال بلده الأم الهند، من روائع الواقعية السحرية، وينظر إليها على نطاق واسع كنقطة تحول في إعادة صياغة الرواية الإنجليزية في أواخر القرن العشرين.

ويضيف الكاتب أنه عندما سمع نبأ الهجوم على رشدي، عادت ذكريات العنف المحيط بـ "آيات شيطانية". أعاد الأمر إلى الأذهان الأشخاص الـ 12 الذين قتلوا في أعمال شغب في مومباي، والستة الذين قتلوا خلال أعمال شغب في إسلام آباد، والكتب التي احترقت والمكتبات التي ألقيت عليها قنابل حارقة.

ويضيف أنه في عام 1991 قُتل مترجم الرواية الياباني طعنا وأصيب مترجمها الإيطالي بجروح بالغة. وفي أكتوبر 1993، أطلق النار على ناشر الرواية النرويجي ويليام نيغارد ثلاث مرات خارج منزله في أوسلو وأصيب بجروح خطيرة.

ويختتم الكاتب قائلا إنه مرة أخرى علمنا سلمان رشدي درسًا عميقًا عن الحياة والفن، وأن الأدب العظيم سيكون دائمًا مسألة حياة أو موت.