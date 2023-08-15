أنشيلوتي يستقر على بديل ميليتاو

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استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على اللاعب الذي سيعوض غياب البرازيلي إيدير ميليتاو في المرحلة المقبلة.

وتعرض ميليتاو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال انتصار ريال مدريد على أتلتيك بيلباو (2-0)، يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى لليجا.

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد بدأ أنشيلوتي البحث عن مدافع جديد من فريق الشباب بالنادي (كاستيا)، من أجل تعويض غياب ميليتاو، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدافع الشاب مارفيلوس أنتولين جارزون "مارفيل"، هو الأقرب للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول للملكي.

وأوضحت أن المستوى الذي قدمه مارفيل (20 عاما) في التدريبات، أبهر الطاقم الفني.

ومن المقرر أن ينضم مارفيل لقائمة ريال مدريد في المباراة المقبلة أمام ألميريا يوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثانية لليجا.