المصري البورسعيدي يتعاقد مع باهر المحمدي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات حتى صيف 2027.

وأوضح النادي البورسعيدي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: «وكانت المفاوضات بين الناديين المصري والإسماعيلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث تم الاتفاق على سداد قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقد اللاعب».

وأضاف البيان: «وبلغت قيمة الشرط الجزائي 20 مليون جنيه، حيث تم سداد 10 ملايين جنيه، وتقسيط باقي المبلغ على شهرين».

ومن المقرر أن ينتظم المحمدي في تدريبات المصري، بداية من غدا الأربعاء، حيث بدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد.