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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 7ر3% سنويا خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي نموا سنويا بمعدل 8ر3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أنه يتم استخدام الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي لا يقل إجمالي حجم أعمال نشاطها الرئيسي عن 20 مليار يوان (79ر2 مليون دولار) سنويا.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5% سنويا.

كما زاد ناتج القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3ر8% سنويا.