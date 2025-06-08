وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق عدة.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 7 يونيو الجاري، إلى الساعة 7:30 بتوقيت موسكو يوم 8 يونيو الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".

ولفت البيان إلى إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلجورود وكالوجا وتولا وأوريول وكورسك، ومنطقة موسكو وفوق أراضي جمهورية القرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.