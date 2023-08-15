عادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى ألمانيا بعد إلغاء رحلتها إلى استراليا بسبب تعطل طائراتها الرسمية مرتين وانقطاع السبل بها في الإمارات.



وهبطت بيربوك في مطار هامبورج مساء اليوم الثلاثاء على متن طائرة خطوط جوية قادمة من دبي، وذلك حسبما أكد مراسل ومصور تابعان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كانا على متن الطائرة.



وصدر عن مصادر في الوفد المرافق للوزيرة القول، إن بيربوك انتقلت من المطار على متن سيارة لأنه كانت هناك مكالمات هاتفية عاجلة يتعين عليها أن تجريها.



وأُجْبِرَتْ طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، على العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها ميكانيكية.



وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى منطقة المحيط الهادئ للقيام بجولة تشمل أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.



وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.



وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 -300) التي كانت تقل الوزيرة، مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي.