زراعة 200 شجرة زينة بحي الكوثر في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة "أحلى وهي خضرة" المنفذة بالمحافظة، أعمال تمهيد وزراعة الأشجار المثمرة والزينة والري بشوارع الحي المختلفة.

قال المهندس علي محمد بهنس رئيس حى الكوثر إن الحي قام بإشراف علاء بيومي نائب رئيس الحي وإسماعيل إبراهيم سكرتير الحى ومحمد صادق مسئول المتابعة بتمهيد وزراعة وري الأشجار في الشوارع الرئيسية والجوانب الرئيسية للشوارع لزرعتها بالأشجار ونباتات الزينة بشوارع الحي المختلفة، وفقا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

زراعة 200 شجرة زينة ومثمرة بحي الكوثر

وأضاف: شملت الحملة تمهيد وزراعه وري أشجار ونباتات زينة بعدد 200 شجرة اليوم على الجوانب الرئيسية بشارع المعهد الفني للكمبيوتر وبجوار المدرسة الثانوية الفندقية وحي البنوك، كما تم تجهيز 300 شجرة للزراعة غدا.