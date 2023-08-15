كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة والجمهورية في الثانوية العامة لعام 2022/ 2023، ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الجامعة الإعدادية الوحدة بحي غرب.

وجاء بمشاركة وحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل المديرية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأيمن أبو عقرب مدير إدارة الفتح التعليمية، والدكتور أحمد حسنين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية، وبعض مديري الإدارات التعليمية، وموجهي المواد الدراسية ومديري المدارس وأولياء الأمور وذويهم.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلى بعض آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل مديرية التربية والتعليم، والتي رحب فيها بالمحافظ ومرافقوه.

وكيل مديرية التربية والتعليم، الشكر والتهنئة للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم، مشيدًا بدور محافظ أسيوط والجهاز التنفيذي في دعم العملية التعليمية، وتذليل كل العقبات للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة للطلاب الأوائل، وقال: "فخورون بهذه النماذج المشرفة الذين استطاعوا أن يحققوا مراكز متفوقة وأعلى مراتب النجاح"، متنميًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

ووجه الشكر لأولياء أمور الطلاب الذين وفروا المناخ الملائم لأبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، مشيدًا بجهود قيادات التربية والتعليم بأسيوط وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاحتفالية، دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد الذي سيساهم في تحقيق بناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

ووجه شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

كما أشار المحافظ، إلى المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا لأحدث النظم الحديثة لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب كل عام حيث بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/ 7 / 2014، وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

وفي نهاية الاحتفالية منح المحافظ أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لجهودهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم.

وجاءت أسماء الطلاب الأوائل بشعبة علمي علوم "محمود محمد عبد الفتاح بمدرسة البداري الثانوية المشتركة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع قدره 403 درجات، وعبد الله طلعت علي عبدالرحمن بمدرسة المستقبل الخاصة بالمركز الثاني على مستوى المحافظة بمجموع قدره 398 درجة، وعبد العزيز فتحي عبدالعزيز بمدرسة مسرع الثانوية بالمركز الثالث، والطالبة بافلي شوقي لطفي بمدرسة الغنايم الثانوية المشترك بالمركز الرابع، وعبد الله محمود عبد اللاه بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بالمركز الخامس، وأحمد فرغلي عبدالعال بمدرسة الشهيد أحمد عبدالحميد العياط الثانوية بالمركز السادس، وبسملة صالح أحمد بمدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات بالقوصية بالمركز السادس مكرر، وديفيد نشأت مسعد بمدرسة المطيعة الثانوي المشتركة بالمركز التاسع، وحماد الأمير أحمد حلمي بمدرسة السلام الحديثة الخاصة بالمركز العاشر، ويحيى مصطفى مطر بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بأبنوب بالمركز العاشر مكرر، وجورج وديع فتحي بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز العاشر مكرر، ومارك مايكل عاطف بمدرسة السلام الإعدادية الثانوية بالمركز العاشر مكرر، ومازن محمود عبدالرحمن بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز العاشر مكرر على مستوى المحافظة".



كما تم تكريم الأوائل بشعبة علمي رياضة وهم الطالب إبرام جمال حنين بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، والثامن على مستوى الجمهورية، والطالبة لورا جورج يوسف بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بالمركز الثاني على مستوى المحافظة، والطالب محمد حسن عبدالصبور بمدرسة دار حراء الإسلامية بالمركز الثالث، والطالب أنس مصطفى علي بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز الرابع، والطالب عبدالرحمن جمعة حسان بمدرسة جاد الواحي الثانوية المشتركة بالمركز الرابع مكرر، والطالب مصطفى أحمد مصطفى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز السادس، والطالب أحمد مصطفى حسن بمدرسة دار حراء الإسلامية بالمركز السابع، والطالب محمود محمد محمد بمدرسة دار حراء الإسلامية بالمركز الثامن، والطالبة تسابيح وليد محمد بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بالمركز التاسع، والطالب مايكل سامي كامل بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بديروط بالمركز العاشر.

وفي الشعبة الأدبي تم تكريم "الطالب محمد عشماوي محفوظ بمدرسة المنفلوطي الثانوية بنين الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، والطالب محمد إبراهيم حنفي بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بديروط بالمركز الثاني، والطالبة رحمة محمد عبدالجواد بمدرسة دار حراء الأندلس بالمركز الثالث، والطالب عاصم ظريف عطا بمدرسة ماهر سيد حمدان الثانوية بالمركز الرابع، والطالبة إيمان محمود مخيمر بمدرسة يحيى كيلاني الثانوية بديروط بالمركز الخامس، والطالبة شيري شنودة زكريا بمدرسة الفرنسيسكان الخاصة بالمركز الخامس، والطالبة سارة ياسر حامد بمدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات بالقوصية بالمركز السادس، والطالب عبدالرحمن عبد الله بمدرسة إبراهيم محفوظ الثانوية بمنفلوط بالمركز الثامن، والطالبة وفاء صابر عبد الله بمدرسة منقباد الثانوية المشتركة بالمركز التاسع، والطالبة ايمان محمد فتحي بمدرسة يحيى كيلاني الثانوية بنات بالقوصية بالمركز العاشر على مستوى المحافظة".