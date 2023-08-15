على الرغم من رحيل عدد من اللاعبين البارزين عن صفوف لايبزج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ظل المهاجم الإسباني داني أولمو - 25 عاما - ضمن صفوف الفريق الألماني.

ومع ضربة البداية في الموسم الحالي لكرة القدم الألماني، قدم أولمو دليلا على أنه قد يصبح أحد أبرز النجوم في هذا الموسم من خلال مسيرته مع لايبزج.

وسجل أولمو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود لايبزج إلى الفوز 3 / صفر على مضيفه بايرن ميونخ مساء السبت الماضي في مباراة كأس السوبر الألماني، على استاد "أليانز آرينا" في ميونخ، أمام 75 ألف مشجع في المدرجات.

وأصبح التحدي الجديد لأولمو هو أن يثبت في الفترة المقبلة أن هذه الثلاثية ليست مصادفة، خاصة مع البراعة التي سجل بها الهدف الثاني في المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

ومر أولمو بمهارة فائقة من ماتياس دي ليخت وكونراد لايمر لاعبي بايرن، ثم سدد الكرة من بين قدمي حارس المرمى زفن أولريش، ليكون هو الهدف الأفضل من بين الأهداف الثلاثة التي سجلها في المباراة.

وقال أولمو: "سجلت العديد من الأهداف الجيدة، ولكن هذا الهدف له مكان خاص في ذاكرتي"، فيما وصف ماركو روزه المدير الفني للايبزج هذا الهدف بأنه "حركة لا يمكن تصديقها".

ومع تسجيله الأهداف الثلاثة، كان منطقيا ألا يرغب أولمو بعد المباراة في ترك الكرة التي سجل بها هذه الأهداف؛ حيث حملها خلال إجراء المقابلات الصحفية والإعلامية معه.

كما طاف أولمو الملعب برفقة زملائه وهو يحمل كأس البطولة، ليطفئ بهذا حالة الترحاب الهائل التي رافقت المشاركة الأولى للمهاجم الإنجليزي هاري كين مع فريق الجديد بايرن ميونخ.

وخاض كين - 30 عاما - المباراة مع بايرن بداية من الدقيقة 63، وذلك بعد ساعات قليلة من إتمام التعاقد رسميا مع اللاعب قادما من توتنهام الإنجليزي.

وقال أولمو: "كانت الليلة خاصة بالنسبة لي. إنها مجرد البداية" في إشارة إلى أنه يرغب في تحقيق الكثير مع فريقه هذا الموسم بعد بداية متميزة في الموسم الحالي من خلال ثلاثية السوبر، ولم يكن أولمو يتمنى بالتأكيد توقيتا أفضل من السوبر الألماني لتسجيل أول هاتريك في مسيرته الكروية.

وعلق أولمو على هذا قائلا: "سجلت الهاتريك أمام بطل البوندسليجا، وفي مباراة السوبر الألماني، وعلى استاد أليانز آرينا، إنه أمر رائع".

وقبل أقل من شهرين فقط، جنى ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي لايبزج ثمرة التفاوض لفترة طويلة مع أولمو حيث مدد اللاعب عقده مع النادي حتى 2027 ليظل ضمن صفوف الفريق في الوقت الذي رحل فيه زملاؤه المهاجم كريستوفر نكونكو إلى تشيلسي الإنجليزي وصانع اللاعب دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول الإنجليزي ولاعب الوسط لايمر إلى بايرن ميونخ.

وقال إيبرل: "أولمو لاعب مميز. كافحنا لفترة طويلة من أجله. وجاء رد اللاعب من خلال الأداء المميز في السوبر، وقدم تحركا عبقريا في تسجيل الهدف الثاني".