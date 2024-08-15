 واشنطن تدعو كل الأطراف لحضور مفاوضات غزة وإظهار المرونة - بوابة الشروق
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واشنطن تدعو كل الأطراف لحضور مفاوضات غزة وإظهار المرونة

وكالات
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 4:19 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 4:19 م

حث البيت الأبيض، الخميس، كل الأطراف المعنية على حضور مفاوضات غزة في الدوحة والتي تهدف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وحث البيت الأبيض إسرائيل وحركة حماس على إظهار مرونة وتقديم تنازلات قائلاً إن تحقيق تقدم لا يزال أمراً ممكناً في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة"سي إن إن" الأمريكية إلى أن معلومات تفيد بأن إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل، بما يشمل تنفيذ ذلك من خلال وكلاء لها في المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب ومستعدة، لكنه عبّر عن أمله في ألا يصل الأمر لهذا الحد.

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