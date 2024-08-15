محافظ دمياط يتابع رصف شوارع منطقة الشيخ مفتاح ضمن مشروع تطوير المناطق

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أعمال الرصف بالأسفلت في منطقة الشيخ مفتاح ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة في مدينة دمياط.

وأفاد بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط أن المشروع يهدف إلى تطوير سبع مناطق في المدينة، بما في ذلك رفع كفاءة شبكات المرافق والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وأوضح البيان أنه تم دفع المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة والمواصفات المحددة. المناطق المستهدفة تشمل المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى، والمنيا، حيث تم البدء بأعمال الرصف في الشوارع الرئيسية بمنطقة الشيخ مفتاح.







