انشيلوتي بعد التتويج بالسوبر: تدريب ريال مدريد شرف كبير وأعيش ليالي استثنائية

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن فرحته الكبيرة بعد التتويج بلقب السوبر الأوربي بعد الفوز على أتلانتا الإيطالي 2-0، باللقاء الذي جمع الفريقان مساء الأربعاء على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

سجل أهداف المباراة ، الأوروجوياني فالفيردي والنجم الفرنسي كيليان مبابي في مشاركته الأولي بعد انتقاله للنادي الملكي الصيف الحالي.

صرح أنشيلوتي بعد التتويج باللقب الأوروبي:" شرف كبير أن أعيش هذه الليالي مع ريال مدريد".

أضاف:" عانينا في الشوط الأول أمام أتلانتا بسبب الضغط العالي ولكننا في الشوط الثانى نجحنا في فرض أسلوبنا واستغلال حالة الإرهاق التي اصابتهم وتراجعهم والقتال وهو ما أسفر عن تسجيل الأهداف والفوز باللقب".

أكمل:" أقدم التحية لكل اللاعبين على مستواهم الفني، ريال مدريد لا ينقصه شيء في الموسم الجديد".

أتم:" مبابي لاعب رائع وقادر على تسجيل 50 هدفا".