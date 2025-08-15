لا اتفاق يلوح في الأفق بشأن معاهدة أممية لمنع النفايات البلاستيكية

ما يزال لا يلوح في الأفق بوادر أي اتفاق بشأن البلاستيك بعد أكثر من أسبوع من المباحثات في الأمم المتحدة بجنيف.

وتم تأجيل الجلسة الختامية المتوقعة لمحادثات الأمم المتحدة في البداية حتى مساء الخميس، ولكن تم التأجيل مرة أخرى إلى صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس المؤتمر لويس فاياس فالديبيسو في وقت متأخر من يوم الخميس: "نظرا لأن المشاورات حول المسودة المنقحة التي تقدمت بها لا تزال جارية، فقد تم تأجيل هذه الجلسة العامة، لتعقد في 15 أغسطس 2025، في الصباح في وقت سيتم الإعلان عنه".

وتتفق 180 دولة على الأقل على أن التلوث البلاستيكي في المحيطات والجبال والهواء، والآن في أجساد البشر، يشكل تهديدا كبيرا. ومع ذلك، فهم يختلفون حول ما يجب فعله حيال ذلك.

ويدعو أكثر من 100 عضو في تحالف الطموح العالي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، إلى الحد من إنتاج البلاستيك إلى مستويات مستدامة.

كما أنهم يريدون التخلص التدريجي من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل الأكواب وأدوات المائدة، وتشجيع المنتجات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام .

وتطلق الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا، على نفسها اسم "المجموعة المتشابهة في التفكير". إنهم يريدون التركيز على الحد من النفايات البلاستيكية، بدلا من الحد من إنتاج النفط. يذكر أن البلاستيك يصنع إلى حد كبير من المنتجات النفطية.

ومع ذلك، منحت الأمم المتحدة نفسها تفويضا في عام 2022 للموافقة على معاهدة تغطي دورة حياة البلاستيك بأكملها، من الإنتاج إلى التصميم وإدارة النفايات.

وتتفاوض الدول بالفعل منذ ثلاث سنوات. وأي اتفاق سيستغرق سنوات لتنفيذه بسبب التصديقات اللازمة.

ويلوث البلاستيك المحيطات والبيئة، ويقتل الأسماك والكائنات الحية الأخرى، ويعرض صحة الإنسان للخطر. كما يعثر على جزيئات دقيقة بشكل متزايد في أعضاء الإنسان بما في ذلك الدماغ.

ووفقا للدراسات، فإن جسيمات النانو والبلاستيك الدقيقة تضعف جهاز المناعة وتعزز الالتهابات.

وقالت وزارة البيئة الألمانية إن إنتاج البلاستيك العالمي زاد سبعة أضعاف بين سبعينيات القرن الماضي و2020 ليصل إلى 367 مليون طن سنويا، وقد يصل إلى ما يقرب من 600 مليون طن بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ تدابير.

وقالت إنه تم إنتاج ما مجموعه 3ر8 مليار طن من البلاستيك حتى الآن، منها 3ر6 مليار طن أصبحت نفايات، معظمها ينتهي في مدافن النفايات.

ووفقا للتقديرات، تراكم 152 مليون طن من النفايات البلاستيكية في الأنهار والمحيطات في جميع أنحاء العالم.