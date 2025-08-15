500 حالة تسمم غذائي ضمن صفوف الجيش السوري بريف حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض نحو 500 عنصر من أفراد الفرقة 64 في الجيش السوري بريف محافظة حلب لتسمم غذائي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الجنود في مقر الفرقة بمنطقة دارة عزة بحلب، اشتكوا مساء الخميس، من غثيان وتقيؤ ووهن.

وأشار إلى نقل حوالي 500 جندي بدى عليهم آثار التسمم الغذائي إلى مستشفى الكنانة الواقع في مدينة دارة عزة.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة السورية أنهم على تواصل مع مديرية صحة حلب بشأن حالات التسمم الغذائي في ريف المحافظة.

وذكرت أن جميع حالات التسمم الغذائي تحت السيطرة ولم تسجل أي خسائر في الأرواح، في حين بدأت السلطات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.