ينطلق اليوم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته 33، ويستمر حتى السبت 23 أغسطس، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يجسد رسالة الثقافة المصرية ودار الأوبرا الهادفة إلى نشر قيم الجمال والإبداع باعتبارها وسيلة للارتقاء بالوجدان، مشيرًا إلى أن الفنون بمختلف صورها وسيلة فاعلة لبناء مجتمع أكثر إلهامًا وتكاملًا.

وأوضح أن الفعاليات تمنح الجمهور تجربة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة في أجواء ساحرة بقلعة صلاح الدين، لافتًا إلى أن الدورة 33 تضم عروضًا متنوعة لنخبة من النجوم والفرق المتفردة، كما تكرم 12 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، وهم: الموسيقار هاني شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشي رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذي لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني على أستوديو المونتاج، خالد العايدي بإدارة الصوت والتجهيزات الفنية، حسني عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، والراحلين محمد حسني مدير عام الإعلام الأسبق، والمهندس أحمد علي بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية.

ويشار إلى أن فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تقام على مسرح المحكي وتبدأ في الثامنة مساءً، وهي على التوالي:

(الجمعة 15 أغسطس)

نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا - فريق وسط البلد، (السبت 16 أغسطس) الفنان سعيد الأرتيست بمشاركة فصل الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب - الفنان خالد سليم.

(الأحد 17 أغسطس)

الموسيقار عمرو سليم - الشيخ ياسين التهامي.

(الاثنين 18 أغسطس)

فرقة كايرو كافيه بقيادة الموسيقار علي شرف - فرقة دولة كازاخستان - الفنان هشام عباس.

(الثلاثاء 19 أغسطس)

فرقة لازونا جيتيرا من كولومبيا - الفنان مصطفى حجاج.

(الأربعاء 20 أغسطس)

فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية - الفنان إيهاب توفيق.

(الخميس 21 أغسطس)

أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف - الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مجدي الفوي.

(الجمعة 22 أغسطس)

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز - الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.

(السبت 23 أغسطس)

الفنان أحمد جمال - حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.