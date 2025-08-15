 الدنمارك: مطالبة كوبنهاجن برد قيمة رسوم غير قانونية عن حفلات زفاف سابقة - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 7:20 ص القاهرة
الدنمارك: مطالبة كوبنهاجن برد قيمة رسوم غير قانونية عن حفلات زفاف سابقة

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 6:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 6:15 ص

تعد الدنمارك وجهة شهيرة للأشخاص الراغبين في الزواج، لكن تبين أنه كان يجرى تحصيل مبالغ زائدة طوال سنوات من المتزوجين حديثا، وأصبحت السلطات الدنماركية مضطرة الآن لرد ملايين الكرونات لهم.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو نقلا عن صحيفة بوليتيكن بأنه تم بشكل غير قانوني تحصيل 1500 كرونة (حوالي 235 دولارا) من كل من نحو 12 ألف زوج وزوجة، معظمهم من الخارج.

وظلت هذه الممارسة غير القانونية سارية منذ عام 2018، ويتعين على السلطات الآن رد 23 مليون كرونة (حوالي 6ر3 مليون دولار).

وأكدت إدارة الثقافة في مدينة كوبنهاجن وقوع الخطأ ردا على سؤال وجهته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقالت مديرة إدارة الثقافة، ميا نايجارد، في بيان: "كان ذلك حقا مؤسفا للغاية ."

وأضافت نايجارد أن هذه الممارسة غير القانونية توقفت فور اكتشافها في ربيع 2025، أما كيفية سداد المبالغ المستحقة فلم يتم تحديدها بعد.

ومن المرجح أن كثيرا من الأزواج المتضررين كانوا من ألمانيا، إلا أن الإدارة لم تتمكن من تقديم أي أرقام.


