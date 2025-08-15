أوكرانيا تهاجم ميناء في دلتا نهر الفولجا بروسيا باستخدام طائرات مسيرة

شن الجيش الأوكراني هجوما بطائرات مسيرة مقاتلة على ميناء روسي في أستراخان قرب بحر قزوين.

وقال حاكم منطقة أستراخان، إيجور بابوشكين، في منشور على تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة، إنه: "نتيجة صد الهجمات، تسبب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها في إلحاق أضرار بسفينة".

وأوضح أنه تم صد جميع الطائرات المسيرة ، وأن البنية التحتية للميناء لم تتضرر، ولم تقع أي إصابات.

وتقع منشآت الميناء على بعد أكثر من 800 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور على تطبيق تليجرام، في وقت سابق اليوم الجمعة، مبررة الهجوم، إن: "المعتدي الروسي يستخدم هذه المنشأة كموقع لوجيستي مهم لنقل المعدات العسكرية من إيران".

وأفادت أنباء بتضرر سفينة تحمل أجزاء لطائرات شاهد المقاتلة وذخيرة من إيران.

وعلق مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أيضا على الهجوم

وقال يرماك، في منشور على تطبيق تليجرام: "إذا كانت هناك رغبة في نقل أجزاء أسلحة وطائرات مسيرة تقتل الأوكرانيين، فلا ينبغي أن يكون مفاجئا أن تبدأ وسيلة النقل هذه في الغرق". ونشر يرماك أيضا صورة تردد أنها تظهر السفينة المتضررة.