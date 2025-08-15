إير كندا تلغي رحلات جوية قبل إضراب محتمل قد يؤثر على مئات الآلاف من الركاب

بدأت شركة طيران "إير كندا" إلغاء آلاف الرحلات الجوية قبل إضراب محتمل للمضيفين الجويين من شأنه أن يؤثر على مئات الآلاف من الركاب.

وقد يؤثر توقف الرحلات الجوية بشكل كامل في أكبر شركة طيران في كندا على زهاء 130 ألف راكب يوميا.

وكانت النقابة التي تمثل نحو 10 آلاف من المضيفين الجويين في الشركة قد أصدرت أول أمس الأربعاء تحذيرا من تنظيم إضراب لمدة 72 ساعة، وأصدرت الشركة بدورها تحذيرا بشأن الغاء الرحلات الجوية.

وقال مارك ناسر، مدير العمليات في إير كندا، أن الشركة بدأت التعليق التدريجي للرحلات الجوية على شركتي إير كندا وإير كندا روج.

وأوضح أن جميع الرحلات الجوية ستتوقف بحلول صباح غد السبت.

وأشار إلى أن هذا النهج سوف يساعد في تسهيل إعادة التشغيل بشكل منظم، والذي سوف يستغرق إتمامه "اسبوعا كاملا في أفضل الظروف".