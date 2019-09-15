ظريف: القبول بمقترحات إيران يمكن أن ينهي الكارثة في اليمن

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع "تويتر"، مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "توجيه الاتهام لإيران سوف لن ينهي الحرب والكارثة في اليمن، إلا أن القبول بمقترحنا يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الكارثة"، وذلك طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد.

وأكد ظريف اليوم، أن وزير الخارجية الأمريكي قد لجأ إلى سياسة "الحد الأقصى من الخداع" بعد فشله في ممارسة سياسة "الحد الأقصى من الضغوط" ضد إيران.

وأضاف: "إن الولايات المتحدة وزبائنها في اليمن قد تورطوا في أوهام أن التفوق التسليحي يؤدي إلى الانتصار العسكري".

وصرح ظريف بأن "توجيه الاتهام لإيران سوف لن ينهي الكارثة إلا أن القبول بمقترحنا الذي طرحناه في أبريل عام 2015 لإنهاء الحرب وإطلاق الحوار يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الكارثة".

جاءت تغريدة وزير الخارجية الإيراني ردا على التغريدة التي أوردها وزير الخارجية الأمريكي مساء أمس والذي وجه فيه الاتهام لإيران من دون أي دليل وسند بالضلوع في الهجوم الناجح الذي شنته طائرات يمنية مسيرة على منشآت نفطية سعودية.