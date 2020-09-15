حاكم كاليفورنيا لترامب: تغير المناخ «حقيقة»

أبلغ حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بزيارة للولاية اليوم الاثنين، أن العلم أثبت بأن ظاهرة تغير المناخ "حقيقة"، وأنها تزيد من اشتعال الحرائق.

ولم يناقض الرئيس ترامب نيوم بشكل مباشر بشأن رسالة تغير المناخ ، لكنه رد لاحقًا على مسؤول آخر أدلى بتصريح مماثل ، قائلاً: "سيبدأ الأمر في أن يصبح أكثر هدوءا، أنت فقط تشاهد" و "لا أعتقد أن العلم يعرف."

وشكر حاكم كاليفورنيا الرئيس ترامب على تقديم المساعدة الاتحادية في مكافحة الحرائق بالولاية، معترفا بأن هناك حاجة للمزيد من العمل على إدارة الغابات.