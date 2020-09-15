جونز هوبكنز: تسجيل 31 ألفا و56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و550 ألفا و629 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 ألفا و56 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 194 ألفا و441 حالة، وذلك عقب تسجيل 340 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.