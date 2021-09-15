اللجنة الأولمبية: من حق الجمعية العمومية سحب الثقة من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

أكد شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، إن من حق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة سحب الثقة من اللجنة الثلاثية.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة قناة الحياة: "سحب الثقة من اللجنة الثلاثية يتطلب موافقة 25% من الجمعية العمومية على ذلك".

وكشف الإعلامي كريم شحاتة منذ قليل، عن مستند جمع توقيعات الأندية لسحب الثقة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

وعقد ممثلون لـ 51 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، انتهى بإجماع الحاضرين على المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس جديد وذلك خلال ١٥ يوما بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.

وطالب المجتمعون في مذكرة رسمية أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما تنتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما طالب المجتمعون وضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعربت الأندية عن غضبهم مما وصفوه بـ"التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإداره اتحاد كرة القدم المصرية، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.