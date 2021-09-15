الصحة العالمية: نسعى لتلقيح منطقة شرق المتوسط بنسبة 40% بحلول نهاية العام

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تأخرًا بعدد اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، رغم أن هناك 5 مليارات و500 مليون جرعة للعالم كله، مشيرا إلى سعي المنظمة للوصول إلى 10% من تلقيح المنطقة بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري و40% بحلول نهاية العام.

وأضاف المنظري، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء، أن متحور دلتا يوجد في 163 دولة حول العالم، ولدينا 16 دولة بإقليم شرق المتوسط بها متحور دلتا، كما أن معدلات الإصابة لدى الأطفال لا تؤد إلى الوفاة أو الحجز بالمستشفيات، مشيرًا إلى أنه رغم سرعة انتشار متحور دلتا ولكن لم نرصد شدة في الأعراض لدى الأطفال والبالغين.

وتابع: "بفضل مرفق كوفاكس، تلقى الإقليم 51.54 مليون جرعة من لقاحات كورونا من أصل 89 مليون جرعة مخصصة للدول حتى الآن، وسعيًا لمواصلة زيادة التغطية، نحث الدول المرتفعة الدخل والجهات المانحة والشركاء على ألا يدخروا جهدًا لزيادة إمدادات اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل".

من جهته، قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن توصيات منظمة الصحة العالمية تسترشد بالمجموعة الاستشارية، وبالنسبة للنساء الحوامل لم تكن ضمن المجموعات التي خضعت للتجارب، ولكن هناك دراسات تجرى حاليًا عليهن.

وأضاف أن المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحصل على اللقاح إذا كانت تعرضها للمخاطر يفوق مخاطر الحصول على اللقاح، مثلًا إذا كانت تعمل في مكان تنتشر فيه العدوى، وأوصى بتناول هذه الفئات اللقاح عندما تكون المرأة مصابة بأمراض مناعية مثل مرض السكر أو مرض السرطان.

وأوضح أنه بالنسبة للجرعة المعززة فلابد من إعطاء المزيد من التوزيع المنصف للقاحات بدلا من تناول جرعة معززة للقاح.