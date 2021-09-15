ممثلة الأمم المتحدة عن مصافحة والدتها للسيسي: الرئيس يملك رحابة صدر

قالت راندا أبو العزم ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحلّى برحابة الصدر، وذلك في معرض تعليقها على مطالبة والدتها بأن تقابل الرئيس وتلتقط صورة معه، خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "سألت هل ممكن تتصور مع (الرئيس) قالولي أساليه.. سألته فقالي أكيد".

وأوضحت أن والدتها أشادت بجهود الرئيس السيسي وعمليات الإصلاح التي تشهدها مصر، كما أنّها هنأته النجاحات التي تحقّقت في الفترة الماضية، متمينة أن يكون قدوة لكل الحكام العرب.

وكانت أبو الحسن، قد طلبت من الرئيس السيسي، خلال مشاركتها في احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن تحضر والدتها لمصافحته والتصوير معه، قائلة إنّها جاءت من لبنان خصيصا لذلك.

وصعدت والدة أبو الحسن، إلى المنصة والتقت بالرئيس السيسي، وقالت: "هنيئا لمصر ولشعب مصر العظيم، وأتمنى أن تكون قدوة للرؤساء في العالم العربي".