أيام القاهرة للدراما العربية تطلق جائزتها الكبرى تحت شعار «سفير فن الحضارة المصرية»

اختارت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية "المسلة المصرية" شعارا لدورتها الثانية هذا العام ، والتي يقام حفل توزيع جوائزها يوم 19 سبتمبر الجارب على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وكشفت اللجنة، في بيان لها اليوم /الثلاثاء/، عن إطلاق جائزتها الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط وثيق بتاريخ الفن المصري والتي سيطلق عليها اسم "سفير فن الحضارة المصرية "، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى ، ومن يفوز بها تقام ندوة على شرفه إمام الإعلام الغربي بمعهد العالم العربي بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصري مع أخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع المسلة التي تتوسط أكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.

وقالت اللجنة العليا إن المسلسلة المصرية موجودة في 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصري المتأصل على مدى ثمانية قرون ، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية ومن المقرر أن تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التي توجد بها المسلات مع الذي يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الإعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية.

وسيعلن اسم الفائز بها ممن تم ترشيحهم يوم حفل إعلان جوائز مسابقات الأعمال الدرامية المتنافسة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا والتي يصل عددها حوالى 22 مسلسلا مصريا وعربيا.