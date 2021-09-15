عصام عبد الفتاح يكشف عن حكم مباراة الأهلي والطلائع في السوبر المحلي

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أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في السوبر المحلي.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة": "تم الاستقرار على تولي مصطفى غربال إدارة مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش".

وأضاف: "أرفض تواجد حكام أجانب بإستثناء مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش لأنه كان متفق عليه من البداية".

أعلنت اللجنة الثلاثية المؤقتة، المكلفة بإدارة تسيير شئون اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء، تعيين الحكم الدولي السابق، عصام عبدالفتاح، رئيسًا للجنة الحكام، بدلا من وجيه أحمد.

وكلف اتحاد الكرة، عصام عبدالفتاح، بتشكيل لجنة الحكام وتقديم الأسماء مطلع شهر أكتوبر المقبل.