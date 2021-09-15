وقع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الموريتاني الدكتور بيت الله أحمد لسواد، اليوم الأربعاء، في نواكشوط مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عواد بن سبتي العنزي، على محضر البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الرياض.

ونقلت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية، عن الدكتور لسواد، قوله إن التعاون الموريتاني السعودي خاصة في مجال العلم ونشر الدعوة ومفاهيم الإسلام الوسطي الصحيح بعيدا عن الغلو والتشدد كان ولا يزال وسيترسخ مع هذه الاتفاقية.

بدوره، أشاد المسئول السعودي بالدور الذي تلعبه موريتانيا في محاربة التطرف وتشويه صورة الإسلام السمحاء، معربا عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافقة له.