كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسجل خطر على أيدي الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، وتبين اتهامه بقتل زوجتيه ونجلته منذ 4 أشهر واحتفظ بجثثهن داخل المنزل وهن في حالة تحلل.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بقيام قوة أمنية بتصفية "محمد ن. غ" ٣٨ سنة محكوم عليه في ١٧ قضية، وهارب من حكم بالإعدام "قتل عمد"، أثناء قيام قوة أمنية بمحاولة ضبطه بادر بإطلاق النار على الشرطة ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقله لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وعثرت قوة الشرطة أثناء تفتيش منزله على رشاشين و٨ بنادق وكمية من الذخيرة وصديري واقي ومنظار معظم، وكمية من المواد المخدرة، كما كُشف عن قيامه بقتل زوجتيه ونجلته منذ أشهر وعثر عليهن في حالة تحلل.