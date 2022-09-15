شكري: رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 تركز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ

قال الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وزير الخارجية سامح شكري، إن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر تتمثل في ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ، وتحويل تلك التعهدات إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمته المسجلة عبر الفيديو خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة ،والمنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو المنتدى الإقليمي الرابع ضمن تحضيرات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة (COP 27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وشدد شكري خلال الكلمة على ضرورة تحويل الالتزامات والاتفاقيات إلى مبادرات واقعية عبر شراكات تصنع قصص نجاح حقيقية في التعامل مع التغير المناخي.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP-27)، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي وعدد من المسئولين، كما يشارك في المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الإنمائي الدولي.

ويتناول المنتدى احتياجات الدول العربية من تمويل للعمل المناخي لضمان الأمن المائي والطاقة والأمن الغذائي في ظل ظروف مناخية متغيرة، وستعرض الدول الأعضاء خلال المنتدى المشاريع القابلة للتمويل التي تساهم في تسريع العمل المناخي، والسبل المبتكرة من التمويل ومبادرات إقليمية يمكن أن تتيح الفرص لاستثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط والدعم الثنائي.