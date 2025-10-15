• الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه تسلم من الجانب الإسرائيلي جثمان فلسطيني استشهد بعد تعرضه للاعتداء بالضرب على رأسه

استشهد فلسطيني، صباح الأربعاء، جراء تعرضه للضرب على رأسه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول: "طواقمنا في (مدينة) رام الله (وسط الضفة الغربية) تتسلم من الجانب الإسرائيلي جثمان شهيد تعرض للاعتداء بالضرب على رأسه".

وذكرت أن "الشهيد يبلغ من العمر 57 عاما، وجرى تسليمه في معبر قلنديا بين القدس ورام الله، وتم نقله إلى المستشفى".

وذكر شهود عيان للأناضول أن فلسطينيا من بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين (شمال)، تعرض للضرب بينما كان يجتاز جدار الفصل الإسرائيلي للوصول إلى عمله داخل إسرائيل.

جدير بالذكر أن جدار الفصل أقامته تل أبيب تحت ذرائع أمنية للفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وبدأت بتشييده في العام 2002، فيما اتخذت محكمة العدل الدولية في العام 2004 قرارا استشاريا يقضي بإدانته وتجريمه.

ويشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته في الضفة الغربية، ويطلق النار على من يقترب من جدار الفصل "العنصري" كما تصفه مؤسسات حقوقية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.​​​​​​​

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.