باكستان تعلن عن اشتباك جديد مع القوات الأفغانية على طول الحدود

اندلعت اشتباكات أمس الثلاثاء بين قوات باكستانية وأفغانية في منطقة حدودية نائية بشمال غرب البلاد، حيث اتهمت وسائل إعلام رسمية في باكستان القوات الأفغانية بفتح "نيران غير مبررة" تم صدها.

وردت القوات الباكستانية على ذلك، فألحقت أضرارا بدبابات ومواقع عسكرية أفغانية، طبقا لما ذكره تلفزيون باكستان واثنان من مسؤولي الأمن، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وأكد طاهر أحرار، نائب المتحدث باسم الشرطة في ولاية خوست الأفغانية وقوع الاشتباكات، لكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع، التي يتبادل فيها الجانبان إطلاق النار على حدودهما الطويلة.

وقالت وسائل إعلام رسمية باكستانية إن قوات أفغانية وقوات من حركة طالبان الباكستانية فتحت النار بشكل مشترك على موقع باكستاني "بدون استفزاز" ، مما دفع قوات باكستانية في كورام وهي منطقة بإقليم خيبر باختونخوا إلى ما وصفته وسائل إعلام بـ "رد قوي".

وكانت كابول قد أعلنت في عطلة نهاية الأسبوع أنها استهدفت العديد من المواقع العسكرية الباكستانية وقتلت 58 جنديا باكستانيا ، ردا على ما وصفته بانتهاكات متكررة للأراضي والمجال الجوي لأفغانستان. وأفاد الجيش الباكستاني بأرقام أقل، حيث ذكر أنه خسر 23 جنديا وقتل أكثر من 200 من "طالبان والإرهابيين التابعين لها" في إطلاق نار انتقامي على طول الحدود.