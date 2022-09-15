إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة "جامبو" محملة بالرخام اصطدمت من الخلف بأخرى ملاكي وثالثة ربع نقل، إثر انفجار أحد إطاراتها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.