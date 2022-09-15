صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع قطر

أبرزت الصحف الكويتية الصادة، صباح اليوم الخميس تأكيد الرئيس السيسي على انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع قطر على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "أمير قطر: زيارة الرئيس السيسي زادت علاقاتنا رسوخا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأشارت صحيفة (السياسة) الكويتية تحت عنوان "السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون مع الشركات القطرية" إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدوحة أمس، قضايا دولية وإقليمية، وتعزيز العلاقات بين البلدين بمجالات الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية.

وتابعت الصحيفة أنه جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي صحيفة (الرأي) الكويتية وتحت عنوان "أمير قطر يؤكد أن «الدور المصري في المنطقة نموذج يحتذى به"، قالت الصحيفة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس عبد الفتاح السيسي، تبادلا أمس، الرؤى في شأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق في شأن أهمية تعزيز التنسيق لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، وذلك كجزء أساسي من المحافظة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يُحقق آمال الشعوب العربية في العيش بسلام واستقرار.

ونوهت الصحيفة بأن الشيخ تميم بن حمد شدد لدى استقباله السيسي، في الديوان الأميري في الدوحة، على أن «الدور المصري في المنطقة نموذج يحتذى به»، بينما أكد السيسي «انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية».

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان "مصر وقطر توقعان 3 مذكرات في الاستثمار والتنمية"، قالت الصحيفة في زيارة كرست طي صفحة الخلافات بين القاهرة والدوحة، وكشفت عن البدء في بناء علاقات جديدة قائمة على التعاون وتعزيز الاستثمار، عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة أمس، تعد الثانية بينهما بعد قمة القاهرة في يونيو الماضي، وسيطر الملف الاقتصادي على المباحثات فضلاً عن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.