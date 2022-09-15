الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء المكلف تطورات تشكيل الحكومة الجديدة

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مع رئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي تطورات تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات الجارية للاسراع في عملية التأليف.

جاء ذلك خلال لقائهما صباح اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وتطرق اللقاء إلى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ومهمة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين، كذلك شمل البحث ايضاً اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمة لبنان التي سيلقيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني.

وبعد اللقاء، توجه الرئيس ميقاتي، إلى الصحفيين مبتسما وهو يغادر القصر الجمهوري، قائلا إن لقاءه بالرئيس اللبناني اليوم استمر لمدة نصف ساعة، موضحا أن اللقاء المقبل سيظل في قصر الرئاسة ولن يغادره حتى تشكيل الحكومة، وذلك في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة خلال الأسابيع الماضية بين عون وميقاتي حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد ميقاتي، أن اللقاء المقبل بعد عودته من السفر فور انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس عون، في 31 أكتوبر المقبل على أن تنتقل صلاحياته للحكومة حال تعثر انتخاب رئيس جديد خلفا له قبل انتهاء ولايته، إلا أن الحكومة الحالية مستقيلة وسط جدل دستوري حول إمكانية نقل صلاحيات الرئيس لحكومة مستقيلة.