بوتين يثمن الموقف المتوازن لبكين تجاه الأزمة في أوكرانيا

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج، في أوزبكستان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للأمن، وجها لوجه للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماعه بالرئيس الصيني، إن موسكو تدين الاستفزازات الأميركية في جزيرة تايوان، مؤكدًا دعم بلاده لسياسة الصين واحدة.

وثمن الرئيس الروسي خلال اللقاء «الموقف المتوازن لبكين تجاه الأزمة في أوكرانيا»، وذك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقال مسؤولون روس إن الاجتماع، المنعقد على هامش القمة، سيتناول الحرب في أوكرانيا بالتفصيل.

وتدعم الصين بوتين في الصراع، وتلقي باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بدلا من ذلك.