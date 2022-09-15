قرار قيد الإعداد للسماح لزيلينسكي بإلقاء خطاب عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يبدو احتمال أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شخصيا الأسبوع المقبل أمرا مستبعدا على نحو متزايد.

ومع ذلك، قال العديد من الدبلوماسيين في نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء إن ثمة قرارا قيد الإعداد من شأنه السماح لزيلينسكي بإلقاء خطابه بدلا من ذلك أمام زملائه قادة العالم عبر الفيديو.

وهناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من الدول التي تصوت في الجمعية العامة للسماح بهذه الخطوة، مع احتمال إجراء تصويت غدا الجمعة.

وإذا شارك زيلينسكي في الحدث شخصيا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى الخارج منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن شأن خطاب مصور أن يمنح زيلينسكي منصة كبيرة، خاصة بالنظر إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم حضور الاجتماع هذا العام. وسيتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الحدث لتمثيل موسكو.

وتبدأ أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء ، ومن المتوقع أن يحضرها أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة ، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يهيمن غزو روسيا لأوكرانيا على جدول أعمال هذه الدورة التي تستمر عدة أيام.