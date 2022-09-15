الولايات المتحدة تحث أذربيجان وأرمينيا على الوقف الفوري للأعمال العدائية

دعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بين أذربيجان وأرمينيا والامتثال لوقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية في بيان لها، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجرته دونفريد مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، لبحث تطورات الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وأطلع بيراموف الدبلوماسية الأمريكية على التوتر المستمر في المناطق الواقعة على طول الحدود الأذرية الأرمينية، معربا عن قلق أذربيجان البالغ إزاء الوضع الحالي، وأكد أنه على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس الأول الثلاثاء استمرت أرمينيا في مهاجمة المواقع الأذرية.

وأشار وزير الخارجية الأذري، إلى أن بلاده ردت فقط على هجمات أرمينيا وضربت أهدافا عسكرية، وشدد على أهمية أن تتقيد أرمينيا بوقف إطلاق النار دون شروط وأن تتوقف عن الاستفزازات، وأن يعمل الجانبان على حل النزاعات بينهما من خلال المفاوضات.

وأكد بيراموف أن أذربيجان مهتمة بعملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا على المستويين السياسي والدبلوماسي.

ومن جانبها، أعربت دونفريد عن قلقها إزاء التوتر المتزايد في المنطقة، وشددت على أهمية ضمان الاستقرار ومواصلة عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.