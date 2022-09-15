مصطفى ميسي: فرحتي كانت جنونية بـ«القاضية» وأسعى للتتويج بدوري الأبطال

وصف مصطفى سعد ميسي، لاعب الأهلي الجديد، فرحته بتتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه أمام الزمالك بالفرحة الجنونية.

وقال ميسي في حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: «أولا أحلم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي والتي كانت كان قريبة للغاية من الأهلي في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي».

وأضاف: «أعلم أن الأهلي دائما وأبدا يدخل كل موسم جديد بحثًا عن الفوز بكل المنافسات، وهو ما يجعل المسئولية مضاعفة على الجميع».

وأكمل: «لذلك سوف أقاتل وأبذل كل جهدي؛ لإثبات نفسي في هذه المرحلة؛ للنجاح الذي يعد بوابة الانضمام إلى المنتخب الوطني، خاصة أن الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية على الجميع، ولكن الأهلي قادر على تقديم موسم تاريخي جديد والتتويج بكل الألقاب».

وعن انضمام شادي حسين للأهلي قال: «بالتأكيد وجوده سوف يساعدني على المزيد من الانسجام والتأقلم داخل الفريق، وهو لاعب مجتهد وتكلل مجهوده بتحقيق حلم حياته والكل يثق في إنه قادر على النجاح، وعندما كنا نلعب في سيراميكا كليوباترا، كنا نحرص على مشاهدة مباريات الأهلي سويًا، ولا يمكن أن أنسى فرحتنا بهدف أفشة بالضربة القاضية في مباراة نهائي القرن، حيث احتفل شادي بطريقة جنونية».

واشار إلى أن محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب المفضل بالنسبة له، ولو طلب منه تكوين فريق من 5 نجوم من الأهلي، سوف يختار كلا من: محمد الشناوي ومحمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وسيد معوض ووليد سليمان.

وأوضح مصطفى سعد أن مباراة نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك كانت تاريخية، كما أن مباراة القمة التي فاز بها الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، من أكثر المباريات التي يستمتع بمشاهدتها دائما.

وقال: «لا يمكن أن أنسى في هذه المباراة تحديدا تمريرة «الرابونا» المميزة لعمرو السولية، وتألق ديانج، وشريف ومعلول، والعرض القوي للأهلي في المباراة بشكل عام، وعموما أنا أعشق كل مباريات وأهداف الأهلي، لكن يبقى هدف أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي في مكانة خاصة داخل قلبي وعقلي».

واختتم مصطفى سعد حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها لكل من يرتدي قميص الفريق، وطلب منهم أن يستمروا في الدعم والمساندة، وتعهد ببذل أقصى جهده؛ من أجل المساهمة مع الأهلي في الفوز بالبطولات.