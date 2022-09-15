تستمر اللجان المشكلة في محافظة المنوفية بشأن المرور على المنشأت الدينية "إسلامية، مسيحية" بنطاق المحافظة في عملها لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بها.

يأتي ذلك للتأكد من توافر شروط ومواصفات السلامة المهنية ووسائل الحماية المدنية ومدي مطابقتها للشروط الفنية المقررة، منعا لإحداث خسائر مادية أو بشرية حفاظاً علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون لجان فحص ومتابعة وسائل الأمان بالمنشآت الدينية الإسلامية والمسيحية بنطاق المركز والمدينة، لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية داخلها والتأكد من توافر شروط ومواصفات السلامة بها ومدى ملائمة التوصيلات الكهربائية وتحملها ضغط الكهرباء خلال فترة ارتفاع درجة حرارة الجو.

كما تشمل الزيارة التأكد من عدم وجود أى خلل قد يؤدى إلى إشتعالها ونشوب حريق أو ماس كهربائي منعاً لإحداث خسائر مادية أو بشرية مع التأكد من توافر وسائل الحماية بها، على أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا لكل منشأه على حدة.