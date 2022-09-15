يستمر مسلسل تألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مع مانشستر سيتي، مواصلا تحقيق الأرقام القياسية مع الفريق السماوي.

وسجل هالاند هدف الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني باللقاء الذي أقيم مساء اليوم وانتهى بفوز السماوي بهدفين مقابل هدف.

وبات هالاند مساهما في جميع مباريات السيتي منذ انطلاق الموسم في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا.

النجم النرويجي سجل هدفه الثالث عشر هذا الموسم مع السيتي، متفوقا على المنافس الذي واجه اليوم الأربعاء، بوروسيا دورتموند الذي سجل بأكلمه 12 هدفا منذ بداية الموسم.

هالاند كان الحلقة المفقودة في كتيبة مانشستر سيتي، والآن باتت متواجدة الحلقة الأهم لبيب جوارديولا الذي سيعول على نجمه النرويجي من أجل أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند اليوم حسب شبكة "أوبتا" العالمية، رقما قياسيا حيث نجح بسن (22 عامًا و55 يومًا)، أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل مع وضد نفس الفريق في البطولة.

وأشارت أوبتا إلى أن هالاند تجاوز بذلك ألفارو موراتا مع وضد ريال مدريد (22 عامًا و194 يومًا).