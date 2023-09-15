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كشفت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، الجمعة، أن نحو 5000 منزل دمرت في منطقة الجبل الأخضر جراء الإعصار الذي ضرب مدن شرق البلاد الأحد الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن جهاز مشروعات الإسكان والمرافق بحكومة الوحدة، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال البيان إن فرع الجهاز "بالجبل الأخضر (شرق)، أعد تقريرا أوليا جاء فيه أن عدد المنازل المتضررة نتيجة السيول والانجرافات في المناطق المنكوبة بالجبل الأخضر يقدر بحوالي 5000 منزل".

وأوضح أن "المنطقة تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل حوالي 35 كلم من الطرق المتضررة، و20 كلم من الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار".

ولفت إلى "انهيار شبكات المياه نتيجة ردم الآبار الجوفية، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن مناطق عدة في البلديات المنكوبة".

كان مجلس النواب الليبي أقر خلال جلسة طارئة، ميزانية للطوارئ تقدر بـ10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار)، لمواجهة آثار الإعصار، وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.