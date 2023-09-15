مناظرة 504 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بنجع حمادي

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي.

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة 504 رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج 250 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ، و علاج 15 رأس ماشية تناسلية، وعلاج 26 رأس ماشية باطنة، وإجراء جراحة لعدد 13 رأس ماشية.

ولفت إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي؛ بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.