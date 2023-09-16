وجّه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشكر للقيادة المصرية على الإمداد الإنساني لبلاده في أعقاب كارثة الفيضانات إثر العاصفة دانيال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «الحكاية»، مساء الجمعة: «أحيي القيادة المصرية على تكليفها حاملة الطائرات (الميسترال) بالتمركز على سواحل ليبيا وتحويله إلى مستشفى ميداني».

وأضاف: «الناس لما تشوف هذا المستشفى العائم وهذه الحاملة العظيمة تعرف أن الأمور أصبحت مجرد وقت»، مشيرا إلى إنقاذ عدد من العالقين تحت الأنقاض بأعداد جيدة.

وأشار إلى أن الليبيين حاليا يعيشون أكثر صبرا وتحملا، متفقا بأن الكارثة قد تمثل بداية لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا.

وتابع: «هذا الأمر حدث بالفعل، وقد يكون جزءا من عزاء الليبيين في هذه الكارثة».

وتعرضت ليبيا لإعصار مدمر، أسفر عن فيضانات جرفت أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية،وقد مات الآلاف بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء، عقب الكارثة التي ضربت البلاد.