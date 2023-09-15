وائل جمعة: الأهلي يستحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

علق وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، عن هزيمة الفريق الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وفاز فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف.

وقال وائل جمعة في تصريحات لـ قناة «Bein Sports»: «فوز مستحق لفريق اتحاد العاصمة، والأهلي يستحق الخسارة في مباراة اليوم، بسبب تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات».

وأضاف: «الإدارة الفنية من كولر للمباراة سيئة والتغييرات غير صحيحة، وكان يجب استبدال حسين الشحات مبكرًا، لأنه كان ليس في مستواه المعهود وخارج تركيزه أيضًا».

وأتم: «هذا ليس مستوى الأهلي في الموسم الماضي، كان هناك في تسرع لدى اللاعبين بـ إنهاء الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة».