محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا بمسجد السلام في مدينة شرم الشيخ، بحضور كل القيادات التنفيذية، ووكيل وزارة الأوقاف، وجمع غفير من المصلين من مدينة شرم الشيخ.



وحرص محافظ جنوب سيناء، على تكريم مدحت إسماعيل عبدالحميد، أحد العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، لأمانته وعدم قبول ممتلكات الغير، لكونه أعاد مبلغ 30 ألف دولار للجهات المسئولة بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله في قطاع خليج نعمة.



وأثنى المحافظ علي هذا العمل الشهم، باعتباره نموذج للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين.



كما قدم المحافظ مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام، مشيدًا بدورهم في الحفاظ على جمال ورونق مدينة شرم الشيخ، وإظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.





