وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث سير بولاية بافاريا الألمانية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، في حادث تصادم بين مركبتين على أحد الطرق السريعة قرب مدينة إنجولشتات بولاية بافاريا الألمانية.



وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن امرأة تبلغ من العمر 72 عاما خرجت بسيارتها من حارتها بالقرب من إرنسجادن مساء أمس الخميس، ثم اصطدمت بمقدمة السيارة في حافلة صغيرة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.



وذكرت الشرطة في بيان: "بسبب قوة الاصطدام، دمرت المركبتان بالكامل". ولقيت المرأة 72 عاما حتفها على الفور، وتوفي سائق الحافلة الصغيرة البالغ من العمر 69 عاما في مكان الحادث.



وتم إنقاذ ركاب الحافلة الثمانية ونقلهم إلى مستشفيات على متن ثلاث مروحيات والعديد من سيارات الإسعاف، وكان بعضهم مصابا "بإصابات شديدة خطورة". وتوفي أحد الركاب 23 عاما في المستشفى. وتم إغلاق الطريق السريع بالكامل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.