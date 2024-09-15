برشلونة يضرب جيرونا برباعية ويواصل صدارته للدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على نظيره جيرونا بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيليفي مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني «الليجا».

وسجل يامين يامال هدفين لفريق برشلونة في الانتصار أمام جيرونا، فيما أضاف الهدفين المتبقين زميلييه ألمو وبيدري.

فيما أحرز المهاجم الأوروجوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد في شباك برشلونة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني برباعية.

وبتلك النتيجة، واصل فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعدما رفع رصيده للنقطة 15، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 7 نقاط بالمركز السابع.