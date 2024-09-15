هند صبري عن الراقصة والسياسي: الفيلم معاصر جدا ولا يزال قريبا منا

أعربت الفنانة هند صبري عن حبها الشديد لفيلم "الراقصة والسياسي"، معتبره أنه من أفلامها "المفضلة".

وأعلنت خلال لقاء مع برنامج "يوم ليك" عبر شاشة "CBC"، رفضها لفكرة تحويل الفيلم إلى مسلسل، أو إنتاج جزء ثان منه، قائلة "أحب مشاهدته كما هو، ولا أريد الاقتراب منه.. ليس من الذكاء الفني أن تقترب من عمل ناجح جدا لأنك بتدخله خسران، غير المقارنة مع فنانين عظماء وكبار".

وأكدت أن السينما المصرية خسرت أكبر مؤلفيها برحيل كاتب السيناريو وحيد حامد، لافتة أن جميع أفلامه التي كانت بطولتها نسائية أظهرت فهمه العميق لمشاعر المرأة وقدرته على ترجمة ذلك في حوار رائع.

وأوضحت أنه كان يتميز بكتابته للشخصيات النسائية بشكل لم يسبقه إليه أحد، مشيدة بأداء الفنانة نبيلة عبيد المبدع في الفيلم أيضا.

وأشارت إلى أن فيلم "الراقصة والسياسي" لا يزال "معاصرا جدا وقريب مننا"، قائلة: "الفيلم تناول مهنة الراقصة بعمق، وقدر يتعامل معاها كإنسانة باحترام، وأنها غير مدانة، ولم يصدر أحكامه عليها".

وأكدت أنها لم تكن لتتردد في قبول دور الراقصة لو عرض عليها الراحل وحيد حامد فيلما آخر بنفس الفكرة والرؤية، مضيفة أنها تحب التحديات.