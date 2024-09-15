الحضري: مانويل جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الأهلي

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أكد عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، هو أفضل من تدرب تحت قيادته في مسيرته كلاعب، والأفضل في تاريخ الأهلي.

قال عصام الحضري في تصريحات «تلفزيونية»:" مانويل جوزيه هو أفضل مدرب تدربت تحت قيادته خلال مسيرتي الرياضية".

أضاف الحضري:" جوزيه يعتبر أفضل مدير فني في تاريخ النادي الأهلي".

وتطرق الحضري للحديث عن الراحل إيهاب جلال، قائلًا:" تعرض لضغوطات كبيرة خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني".

أتم الحضري:" إيهاب جلال كان من المدربين المتميزين، وكان يتسم بالهدوء التام في اتخاذ القرارات".