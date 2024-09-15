 الحضري: مانويل جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الأهلي - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2024 7:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الحضري: مانويل جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 6:15 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 6:15 ص

أكد عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، هو أفضل من تدرب تحت قيادته في مسيرته كلاعب، والأفضل في تاريخ الأهلي.

قال عصام الحضري في تصريحات «تلفزيونية»:" مانويل جوزيه هو أفضل مدرب تدربت تحت قيادته خلال مسيرتي الرياضية".

أضاف الحضري:" جوزيه يعتبر أفضل مدير فني في تاريخ النادي الأهلي".

وتطرق الحضري للحديث عن الراحل إيهاب جلال، قائلًا:" تعرض لضغوطات كبيرة خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني".

أتم الحضري:" إيهاب جلال كان من المدربين المتميزين، وكان يتسم بالهدوء التام في اتخاذ القرارات".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك